Gasmangel: wbg-Nürnberg gegen Warmwasser-Rationierung

Für das Immobilienunternehmen der Stadt Nürnberg, die wbg Nürnberg GmbH, kommt eine Warmwasser-Rationierung nicht in Frage. Unternehmenssprecher Dieter Barth lehnt im BR24-Interview die Energiespar-Maßnahme eines Vermieters aus Sachsen ab. Diese hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Für 600 Mieter in Dippoldiswalde gibt es demnach Warmwasser nur noch zu festen Zeiten.

"Wir können das nicht vorschreiben"

Die wbg Nürnberg will derartig drastische Einschnitte nicht vornehmen "Wir können den Menschen, die bei uns wohnen nicht wirklich vorschreiben, wie sie zu heizen haben. Wir versuchen die Mieter durch Information dahin zu bringen, zu sparen, aber nicht indem wir ihm irgendwas abdrehen", so Unternehmenssprecher Barth.

Das Unternehmen, das über 18.000 Wohneinheiten vermietet, arbeitet aktuell an einer Extraausgabe des Mietermagazins mit Spartipps unter anderem fürs Heizen, sowie Wasser- und Stromverbrauch.

Kritik vom Mieterbund

Heftige Kritik an eingeschränkten Warmwasserzeiten wie im Beispiel aus Sachsen kommt auch vom Deutschen Mieterbund in Nürnberg: Das sei eine Werbemaßnahme und noch dazu eine sehr schlechte. "Wenn jemand weiter das Duschen erlaubt und nur die Zeiten einschränkt, in denen geduscht werden soll, dann kann er nicht verhindern, dass ein Wasserverschwender weiter Wasser verschwendet", so Geschäftsführer Gunther Geiler. Stattdessen fordert der Deutscher Mieterbund Vermieter auf, zum Beispiel wassersparende Duschköpfe zu installieren.