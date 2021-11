Wattestab statt Weihnachtsmarkt: Testen im Zwei-Minuten-Takt

Die Schlangen vor vielen Testzentren in Oberfranken sind lang. Wer keinen Termin ergattern konnte, steht an. Direkt in der Bamberger Fußgängerzone musste erst vor Kurzem der Apotheker Hartmut Held eine Station abbauen, als der Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde. Jetzt, nachdem alle Märkte abgesagt wurden, geht es darum, die Station schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Denn die Nachfrage nach Testungen ist extrem gestiegen. Bereits vor der bayernweiten Einführung 3G-Regel am Arbeitsplatz war ein Ansturm auf Testzentren befürchtet worden.

Teststation Bamberg: 250 Abstriche täglich

An einer weiteren Teststation in Bamberg wird derweil nur mit Anmeldung getestet. Die Termine sind im zwei Minuten-Takt vergeben. Abgesehen von einer kurzen Mittagspause wird von 8.00 bis 19.00 Uhr durchgetestet – das sind rund 250 Tests täglich. Und auch die Schnelltests zum Verkauf in der Apotheke werden knapp und täglich steigt der Preis.

Forchheim will drei neue Corona-Testzentren eröffnen

In Forchheim sind ebenfalls alle Teststationen ausgelastet. Der Landkreis öffnet spätestens in der kommenden Woche drei neue Testzentren. Bis jetzt konnten nur kostenlose Bürgertests in Ebermannstadt und Forchheim angeboten werden, jetzt richten auch die Gemeinden Gößweinstein, Weilersbach und Dormitz neue Zentren ein.

ASB kritisiert Rücknahme von kostenlosen Tests

Kritik zur Entscheidung in der Politik kommt unterdessen vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Es sei ein großer politischer Fehler gewesen, die Verordnung der kostenlosen Tests zum 11. Oktober zurücknehmen, so Lukas Hänsch im BR-Gespräch.

"Durch die kostenpflichtigen Tests haben sich viele Menschen nicht mehr testen lassen. Dadurch sind viele Infektionsketten nicht rechtzeitig erkannt worden." Lukas Hänsch, ASB Forchheim

Alleine innerhalb eines Tages nimmt der ASB in Forchheim gerade bis zu 350 Abstriche für Schnelltests und PCR-Tests in seiner Einrichtung ab. Ende Oktober waren es 100, bis zur Einstellung der kostenlosen Tests im Durchschnitt 200. Die Personalkapazitäten werden weiter hochgefahren.

Auch am Wochenende werden Testungen angeboten, geplant ist auch die Öffnung während der Feiertage rund um Weihnachten. "Engpässe bei Testkits gibt es derzeit nicht", so Hänsch, "lediglich die Auswertungszeiten bei PCR-Tests haben sich auf bis zu 72 Stunden erweitert."