Wasserzufluss blockiert: 12.000 tote Fische in Großweil

Es muss ein schockierender Anblick gewesen sein für den Betreiber einer Fischzucht, als er am Sonntagmorgen in seiner Anlage die Fische füttern wollte: Unzählige tote Fische schwammen an der Wasseroberfläche; zwei Weiher seien komplett weiß gewesen, berichten Augenzeugen. Schätzungsweise 10.000 Forellen und 2.000 Saiblinge waren verendet.

Zufluss war mit Kieseln und Heu verstopft

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und vermutet, dass eine Blockade im Wasserzufluss Schuld am Tod der Fische war. Der Zulauf zu den Teichen war mit Kieselsteinen verstopft worden, die mit Heu verdeckt waren. So konnte kein frisches Wasser und damit auch nicht genügend Sauerstoff in die Teiche gelangen; die Fische erstickten.