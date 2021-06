Wasserwacht warnt vor Übermut beim Schwimmen nach dem Lockdown

"Ein größerer Teil der Ertrinkungsunfälle passiert in den älteren Semestern, die jetzt auch ein bis zwei Jahre aus der Übung sind", sagt Markus Rojahn von der Wasserwacht am Penzinger Baggersee. Auch angesichts mehrerer tödlicher Badeunfälle am vergangenen Wochenende sei daher Wachsamkeit geboten.

"Nicht gleich die Strecken von vor zwei Jahren versuchen"

"Der Appell ist: Es langsam angehen lassen, nicht gleich die Strecken von vor zwei Jahren versuchen und, klar: Auf Groß und auf Klein aufpassen", so Rojahn weiter. Die Kleinen betrifft dabei vor allem, dass über den vergangenen Winter alle Schwimmkurse in den Hallenbädern ausgefallen sind.

Auch im letzten Sommer war das Kursprogramm dünn. Mehr oder weniger habe Corona "fast zwei Jahrgänge gekostet, die nicht mehr wirklich gut schwimmen lernen oder es nicht mehr vertiefen konnten". In den nächsten Jahren gebe es da Nachholbedarf und für Eltern von Schwimm-Anfängern sei entsprechend Vorsicht geboten.

Corona-Regeln schrecken manche Freibad-Besucher ab

Viele treibt es derweil an die Weiher und Seen, auch wegen nach wie vor geltender Corona-Regeln in den Freibädern. Teilweise, wie in Ballungsräumen, müssen Termine vereinbart werden. Zur Kontaktverfolgung müssen Badegäste ihre Daten hinterlassen und außerdem etwa in den Umkleiden Maske tragen. Viele am Penzinger Weiher schreckt das ab, wie eine BR-Umfrage unter Badegästen ergab.

Mancher gibt an, ihm dauere das Ausfüllen des Formulars zur Kontaktverfolgung zu lange. Eine andere sagt, sie sehe es nicht ein, eine Maske zu tragen, wenn sie an den Kiosk gehe. Am Baggersee in Penzing gibt es keinen Kiosk – dafür aber auch keine Maskenpflicht wenn's eng wird oder Abstandsregeln.

Bad-Betriebsleiter: Besucher halten sich an Corona-Regeln

Dabei scheint es auch in den Freibädern gut zu funktionieren, sagte Thomas Zeck, Betriebsleiter des nahe gelegenen Lechtalbads in Kaufering, dem BR. Bestimmte Attraktionen wie der Strömungskanal seien noch geschlossen, "weil das ein Gedränge werden würde". Aber: Ansonsten lässt es sich sehr gut an und die Leute halten sich an die Regeln. Vielleicht funktioniert es auch deshalb gut, weil in den Bädern weniger los ist, als in normalen Jahren.

"Leute scheuen eng gedrängte Situationen in den Bädern"

Markus Rojahn von der Wasserwacht stellt ein mehr an Besuchern am Penzinger Weiher fest: "Über die Woche verteilt und auch über den Tag verteilt sind es mehr geworden." Man merke auch, wenn man mit den Leuten spreche: "Die kommen auch von weiter her und scheuen die eng gedrängten Situationen in den Bädern."

Am Penzinger Weiher wollen Markus Rojahn und seine Kolleginnen und Kollegen von der Wasserwacht jedenfalls dafür sorgen, dass der Badesommer hier unfallfrei bleibt.