Wasserwacht testet Drohnen am Badesee

Mit der Drohne das verlorene Kind am Badesee wiederfinden - das testet heuer die Kreiswasserwacht München am Feringasee und am Langwieder See. Die Drohnen sollen den See nicht dauerüberwachen, sondern nur im Notfall und zur Übung zum Einsatz kommen.