Bootsfahren auf der Isar nach zahlreichen Unfällen verboten

Allein an der Wasserwalze an der Marienklause, am südlichen Stadtrand von München, waren mehrere Boote gefangen. Nur mithilfe der Wasserwacht kamen die Bootsbesatzungen ans Ufer. Eine Person musste sogar per Seilwinde mit einem Rettungshubschrauber gerettet werden.

Lebensgefahr am Tierpark

Ein anderes Boot war an der Thalkirchner Brücke, die zum Tierpark Hellabrunn führt, zwischen Baumstämmen verkeilt. Das Boot war so stark beschädigt, dass Lebensgefahr für die Insassen bestand. Auch sie wurden von den Helfern in Sicherheit gebracht.

Risiko für die Retter

Innerhalb von nur vier Stunden mussten elf Schlauchboote gerettet werden - ein Einsatz folgte auf dem anderen – jedes Mal auch eine gefährliche Situation für die Retter. Daher wenden die sich mit einem eindringlichen Appell an alle Freizeitkapitäne. Daniela Haupt von der Kreiswasserwacht München warnt davor, die Gefahren in der Isar zu unterschätzen. Durch die starken Regenfälle der letzten Tage sei der Wasserstand erhöht und die Isar braun, trüb und besonders reißend.

Gefährliches Treibgut

Eine weitere Gefahr sei Treibgut im Wasser. Darum sollte jetzt niemand in die Isar gehen, weder um zu schwimmen oder noch um Boot zufahren, so die Sprecherin der Wasserwacht. Durch so einen Leichtsinn gefährde man nicht nur sich selbst - sondern bringe auch die Helfer in Lebensgefahr.