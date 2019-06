Wasserwacht rettet Surfer vom Waginger See

Die alarmierten Wasserwacht-Helfer rückten sofort mit ihrem Boot zu dem hilflosen Surfer am Waginger See aus. Sie brachten den Mann sicher zurück ans Ufer.

Ob der Wassersportler unerfahren war oder sich übernommen hatte, ist unklar – am Wetter dürfte es jedenfalls nicht gelegen habe. Zum Zeitpunkt der Rettung war es weder stürmisch noch regnerisch.

Weiterer Surfer in Not

Fast zeitgleich wurden die Wasserwacht-Kollegen in Chieming zu einem ähnlichen Einsatz gerufen. Dort schaffte es ein in Not geratener Surfer jedoch noch ohne Eingreifen der Helfer zurück ans rettende Ufer.

Großes Engagement der Wasserwacht des Rotes Kreuzes

Solche Freizeitunfälle können schnell lebensbedrohlich werden. Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) betreibt einen großen Aufwand, um flächendeckend im ganzen Landkreis eingreifen zu können. Viele ehrenamtliche Helfer engagieren sich für die Sicherheit an den heimischen Gewässern.