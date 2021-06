Wasserwacht "geschockt" nach Diebstahl von Rettungsboot-Motor

Bislang Unbekannte haben den Motor von einem Rettungsboot der Wasserwacht in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Vorfall an der Förmitztalsperre in der Nacht zum 18. Juni ereignet. Marco Hagen, Vorsitzender der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Hof schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro.

BRK-Wasserwacht Hof hat Ersatzboot für möglichen Notfall

Gerade wenn jemand auf dem Wasser in Not ist, zähle jede Sekunde. Es sei völlig unverständlich und man sei geschockt gewesen, dass man einer Hilfsorganisation so etwas angetan habe, so Hagen weiter. Solange das Boot nicht wieder fahrtüchtig sei, könne im Falle eines Notfalls nur ein nahegelegenes Schlauchboot eingesetzt werden.

"Wie dreist kann man sein, eine Hilfsorganisation zu bestehlen?" Marco Hagen, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Hof

Tödlicher Badeunfall in Helmbrechts

Zuletzt hatte sich im von der Förmitztalsperre rund 20 Kilometer entfernten Naturfreibad in Helmbrechts ein Badeunfall ereignet. Eine 76 Jahre alte Frau war tot im Wasser gefunden worden und überlebte trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nicht.