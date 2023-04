Wasserversorger: Gemeinsames Wasser für gemeinsame Zukunft

Die Rastberg-Gruppe mit der Stadt Wassertrüdingen und die Hesselberg-Gruppe sind kleine Wasserversorger. Ihre Brunnen sind tief, ihr Netz ist gut. Damit aber diese guten Bedingungen für die jeweiligen Bürgerinnen und Bürger, die von ihnen Wasser beziehen, so bleibt, fusionieren die Unternehmen.

Zu viel Bürokratie für kleinen Versorger

Rund 600 Kubikmeter Wasser pro Jahr fördert die Rastberg-Gruppe. Das meiste davon bezieht die Stadt Wassertrüdingen. Die ist Partner des Wasserversorgers und stellt die Mitarbeiter. Das Wasserwerk wurde erst vor Kurzem erneuert, davon hat zwei Drittel die Stadt finanziert. Die Bedingungen sind also aktuell gut, aber man muss an die Zukunft denken. Es gibt immer mehr Bürokratie und das kann man sich als kleiner Wasserversorger nicht mehr leisten, erklärt Dieter Schröder, Verbandsvorsitzender der Rastberg-Gruppe. Ab 10.000 sogenannten Wassergästen, also Personen, die das Wasser abnehmen, trägt sich der Versorger langfristig. Da fehlt der Rastberg-Gruppe ein Viertel. Um Gewinne geht es dabei nicht – denn die darf ein Wasserversorger nicht machen – sondern darum, dass der Wasserpreis nicht zu sehr steigt.

Zwei kleine schließen sich zusammen

Zur Auswahl standen zwei Optionen: Die Rastenberg-Gruppe schließt sich an einen großen Wasserversorger an oder mit einem ebenso kleinen zusammen. Weil man unabhängig bleiben und weiterhin das Wasser von vor Ort beziehen wollte, kam die Hesselberg-Gruppe ins Spiel. Der ebenfalls kleine Wasserversorger beliefert bereits Teile Wassertrüdingens und umliegende Orte. Also wollen sich die Unternehmen zusammentun.

Was sich für Mitarbeiter und Kunden ändert

"Theoretisch ändert sich nichts", sagt Christoph Schmidt, zweiter Verbandsvorsitzender der Hesselberg-Gruppe. Die Mitarbeiter werden alle übernommen und vom neu gegründeten Verband angestellt. Einen gemeinsamen Geschäftsführer gibt es sogar schon. Auch eine Leitung verläuft bereits vom Wasserwerk in Gerolfingen nach Wassertrüdingen. Die neue Gruppe legt künftig noch einen gemeinsamen Wasserpreis fest – der könnte für die Hesselberg-Gruppe-Kunden etwas höher als bisher ausfallen, weil das Wasser aus Wassertrüdingen etwas mehr kostet. Dafür haben die Kunden langfristige Sicherheit, so Schmidt weiter: "Zuverlässigkeit ist das A und O."

Zusammenschluss 2026

In gut drei Jahren, bis zur Kommunalwahl, wollen die Versorger den Zusammenschluss schaffen. Momentan wird noch eine Strukturprüfung durchgeführt. Die untersucht den Wasserverbrauch in der Region und wie gesichert das Wasseraufkommen ist. Eigentlich pumpen die Brunnen beider Gruppen aus der gleichen tiefen Grundwasserschicht, aber vielleicht muss man sich doch ein Türchen in Form einer Fernleitung offenhalten, erklärt Wassertrüdingens Erster Bürgermeister Stefan Ultsch (SPD).