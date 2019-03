26.03.2019, 06:41 Uhr

Wasserstoffhaus in Zusmarshausen – ohne Strom von außen

Umweltfreundliche Energie durch Wasserstofftechnologie: In Zusmarshausen bei Augsburg steht so ein High-Tech-Haus – entwickelt von einer Solartechnik-Firma, die dafür gerade bei der Handwerksmesse in München ausgezeichnet wurde.