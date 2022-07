Wasserstoffatlas: Zukunfts-App made in Regensburg

Eine Alternative zu importiertem Gas wird gesucht - viele sehen sie unter anderem in der heimischen Wasserstoffproduktion. In Berlin stellt Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Donnerstag daher den Wasserstoffatlas vor. Entwickelt wurde die interaktive Karte vom Energieexperten Michael Sterner von der OTH Regensburg.

Nur wenige bayerische Wasserstoff-Projekte verzeichnet

Der Wasserstoffatlas soll zeigen, wo in Deutschland derzeit an und mit grünem Wasserstoff gearbeitet und experimentiert wird. Auf der Karte finden sich aber nur wenige bayerische Projekte. Denn um grünen Wasserstoff gewinnen zu können, braucht es Wasser und Ökostrom. Folglich liege dort, wo Windräder stehen oder gebaut werden, die Zukunft der Wasserstoffproduktion, sagt Sterner, Professor für Energiespeichersysteme in Regensburg. "Die meisten Projekte entstehen tatsächlich in Norddeutschland, wo industriepolitisch schon immer auf Wind- und Solarenergie gesetzt wurde", so Sterner. "Dort können sie jetzt die Früchte dieser Arbeit ernten, weil sich dort entsprechend viel High-Tech-Industrie niederlässt."