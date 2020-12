Wasserstoff-Offensive: Was am Bayerischen Untermain geplant ist

Es ist ein durchaus ehrgeiziges Vorhaben, das unter anderem die Stadtwerke Aschaffenburg verfolgen. Sie wollen den Bayerischen Untermain zu einem Zentrum der Wasserstofflogistik ausbauen. Das Ziel: Wasserstoff als Energieträger bekannter machen und gleichzeitig die notwendige Logistik bereitstellen, damit Leute ihn auch nutzen können.

Know-How für Wasserstoff am Untermain

Dieter Gerlach, Geschäftsführer der Stadtwerke Aschaffenburg, hofft das dazu benötigte Material und Wissen in der Region am Untermain konzentrieren zu können. Aktuell steckt das alles noch in den Kinderschuhen. Doch Gerlach nennt gleich drei Sparten, die er und Kollegen aus Politik und Wirtschaft ausbauen wollen: zum einen den Transport von Wasserstoff, die Verdichtung von Wasserstoff – da er nur verdichtet transportiert werden kann – und schließlich die Lagerung und Verteilung von Wasserstoff.

Weiteres Ziel sie es, die Produktkapazität rund um Bauteile zu fördern. Die Produktion der Brennstoffzellen und weiterer Komponenten soll am Main und am Rhein erfolgen. Und: Als letzter großer Schritt soll auch am Untermain Wasserstoff produziert werden, so die Vision.

Untermain kooperiert mit Rhein-Main-Region

Mit an Bord bei der Regionalentwicklung ist das Land Hessen. Der Untermain will sein Wasserstoff-Projekt zusammen mit der Region Rhein-Main und Frankfurt verwirklichen. Laut Gerlach würden Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen. Erst Anfang November hatten sich hierzu Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing und Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf mit Vertretern regionaler Unternehmen getroffen.

Erste Unternehmen setzen auf Wasserstoff

Eine Firma, die bereits mit Wasserstoff-Technologie arbeitet, ist zum Beispiel Linde. 40 Gabelstapler, die mit Wasserstoff betrieben werden, hat das Unternehmen im letzten Jahr ausgeliefert. 70 waren es in diesem Jahr. Das Geschäft steckt in den Anfängen, lohnenswert sei es noch nicht. Stefan Prokosch, Projektmanager bei Linde, glaubt dennoch an die Technologie: "Wir gehen davon aus, dass Wasserstoff in fünf bis zehn Jahren eine echte Alternative zur elektrischen Energie, sprich Lithium-Ionen oder Bleisäure darstellen wird."

Neue Wasserstoff-Tankstellen geplant

Doch was bedeutet die Wasserstoff-Strategie nun konkret für die Menschen am Untermain? Als erster schnell zu verwirklichender Schritt sollen im Laufe des Jahres 2021 drei Wasserstoff-Tankstellen gebaut werden: zwei in Aschaffenburg und eine im Landkreis Miltenberg. In ganz Bayern sind derzeit 21 solcher Tankstellen als Pilotprojekte vorhanden oder werden gerade gebaut. Am Untermain steht noch keine davon.

Weitgehende Klimaneutralität angestrebt

Aber auch der öffentliche Nahverkehr könnten bald zumindest teilweise mit Wasserstoff durch Aschaffenburg rollen. Über zwei hybridbetriebene Busse denken die Stadtwerke aktuell nach. Müllfahrzeuge könnten folgen. Außerdem wollen die Stadtwerke mit Wasserstoff Strom erzeugen oder ihn für die Trinkwasseraufbereitung nutzen. Was dabei von Vorteil sein könnte: zumindest das Wasserwerk Aschaffenburg arbeitet bereits mit Wasserstoff. Er hilft dabei das Nitrat aus dem Wasser zu entfernen. Der Wasserstoff dafür wird industriell hergestellt und kommt per Lkw.

Teilhabe am Corona-Konjunktur-Paket

"Als Stadtwerke wollen wir unsere Aufgaben weitegehend emissionsfrei erfüllen", sagt Gerlach. Er hofft, dass die Stadtwerke bis 2050 zu 80 Prozent klimaneutral sind. Der eigentliche Auslöser für die Wasserstoff-Offensive in der Region Untermain war allerdings das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro. Im Juni 2020 hatte die Bundesregierung beschlossen, dass gerade der umweltfreundliche ÖPNV gefördert werden soll.

Aschaffenburg hat nun an verschiedenen Stellen Anträge auf Fördergelder gestellt, sagt Dieter Gerlach. Die Kosten für eine Tankstelle seien etwa mit 2,5 Millionen Euro zu berechnen, ein hybridbetriebener Bus koste etwa 750.000 Euro. Die Stadtwerke wollen nun insgesamt fünf Millionen Euro investieren. Gerlach hofft, dass mindestens die Hälfte dieser Summe durch die Förderungen des Bundes gedeckt werden kann.