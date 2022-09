Wasserstoff: In Wunsiedel steht der "Herzschrittmacher Bayerns"

Im Wunsiedler Energiepark ist Bayerns bisher größte Elektrolyseanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb gegangen. Die 20 Millionen Euro teure Elektrolyse-Anlage nutzt ausschließlich Strom, der vor Ort aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wurde. Mittelfristig soll die Anlage dann bis zu 20 Megawatt Leistung bringen. Nun wurde sie offiziell von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Siemens-Vorstand Markus Rebellius gestartet.

Bayern unterstützt Wasserstoff-Projekt mit 15,5 Millionen Euro

"Wunsiedel ist sexy, es ist der Herzschrittmacher Bayerns in Sachen Energie", so Söder. Die Staatsregierung wird die grüne Wasserstoffgewinnung im Fichtelgebirge wissenschaftlich mit einem "Future Energy Lab" begleiten. Dafür hat Söder 15,5 Millionen Euro Unterstützung versprochen. "Was hier passiert, ist sensationell, das hier ist das beste Wasserstoffprojekt, das Bayern zu bieten hat, es ist Champions League", so Söder weiter.

Die Wasserstofferzeugung übernimmt ein Elektrolyseur von Siemens Energy mit einer elektrischen Gesamtleistung von 8,75 Megawatt. Das Projekt in Wunsiedel sei ein hervorragender Beweis dafür, wie Weitblick und Eigeninitiative zusammen mit der richtigen Technologie eine CO2-freie Energieversorgung vorantreiben könne, sagte Siemens-Vorstand Matthias Rebellius in Wunsiedel.