Wasserstoff: Bayerns größte Elektrolyseanlage geht in Betrieb

Noch nie stand Wasserstoff als Energieträger so stark im Fokus wie in den vergangenen Monaten – auch bei der bayerischen Politik. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in den vergangenen beiden Wochen mit seinen Amtskollegen sowohl in Baden-Württemberg als auch in Hessen über ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Energieversorgung beraten. Hauptthema in beiden Gesprächen: Wasserstoff und die Dringlichkeit des schnellen Anschlusses Süddeutschlands an das europäische Wasserstoffnetz.

Anlage soll jährlich 1.350 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren

Im oberfränkischen Wunsiedel wird Söder nun erneut zu einem Wasserstoff-Termin erwartet: Im dortigen Energiepark wird Bayerns bisher größte Elektrolyseanlage offiziell in Betrieb genommen. Zum Start läuft sie mit 8,75 Megawatt elektrischer Leistung, jährlich sollen so aus Solar- und Windenergie etwa 1.350 Tonnen grüner Wasserstoff erzeugt werden. Mittelfristig ist ein Ausbau der Kapazitäten auf eine Leistung von bis zu 20 Megawatt angedacht.

Es werden hauptsächlich Energie-Überschüsse verwendet

Die Lösung der bayerischen Energieversorgung ist das freilich bei Weitem nicht – der sogar international beachtete Wunsiedler Ansatz könnte aber aus der Sicht von Energieexperten wie der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm eine Blaupause sein. Die Verantwortlichen im Fichtelgebirge verfolgen einen dezentralen Ansatz als Teil einer Gesamtstrategie für die Kleinstadt: Der Elektrolyseur soll größtenteils mit überschüssigem Wind- und Solarstrom laufen, der ansonsten gar nicht produziert würde, weil das Stromnetz ihn nicht aufnehmen könnte.

Wasserstoff soll in der erweiterten Region genutzt werden

Auch der so gewonnene grüne Wasserstoff soll regional genutzt werden: Für Tankstellen, für die Industrie, aber auch zur Rückverstromung: Das normalerweise mit Holzgas betriebene Blockheizkraftwerk direkt neben der Elektrolyseanlage könnte den Wasserstoff – wenn auch mit Verlusten – wieder in Strom und Nahwärme verwandeln, wenn zu wenig Sonnen- und Windkraft zur Verfügung stehen.

Anlage wurde ohne Fördermittel gebaut

Die 20 Millionen Euro, die die Anlage gekostet hat, sind dabei eine privatwirtschaftliche Investition. An der Betreibergesellschaft "WUN H2" sind zu jeweils 45 Prozent die Siemens-Sparte "Smart Infrastructure" und das Lichtenfelser Gas-Unternehmen Rießner-Gase beteiligt, die verbleibenden zehn Prozent liegen bei der SWW, dem Wunsiedler Stadtwerk.

Siemens kümmert sich um die Anlage selbst und ihre Technik, Rießner um Transport und Vertrieb des Wasserstoffs und die SWW um die lückenlose Einbindung in ihr kommunales Energiekonzept, genannt "Wunsiedler Weg". Direkte finanzielle Unterstützung aus der Landeshauptstadt blieb dagegen aus. Lediglich an der Errichtung einer Wasserstofftankstelle nahe der Elektrolyseanlage und einer Forschungsstelle in Wunsiedel für die wissenschaftliche Begleitung will sich der Freistaat finanziell beteiligen.