Wasserstoff aus Gülle: Start-up aus Hof plant Anlage

Im Digitalen Gründerzentrum "Einstein 1" am Campus der Hochschule Hof versammeln sich sämtliche Gründer und Start-ups aus der Region. Hier erhalten sie unter anderem Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Geschäftsideen. Und hier entstand vor zwei Jahren aus einem Forschungsprojekt auch das Start-up "BtX Energy", das mit einer Innovation an den Start gehen will.

Hochschule Hof kooperiert mit Uni Aachen

Ende dieser Woche werde die bundesweit erste Anlage in Betrieb gehen, die Gülle zu Wasserstoff umwandelt, erklärte der Ingenieur von "Btx Energy", Andy Gradel, im BR-Gespräch. Damit könnten dann Fahrzeuge mit Brennstoffzellen betrieben werden.

Die dafür benötigte Anlage wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit der Uni Aachen entwickelt und soll in Krefeld in Nordrhein-Westfalen in Betrieb gehen. Dort soll die Gülle eines großen Bauernhofs zu Wasserstoff umgewandelt und dann direkt für die Fahrzeuge eines benachbarten Logistikunternehmens genutzt werden.

Start-up wird Teil von "Team Energiewende Bayern"

Auch dank neuer Techniken wie diesen wurde "Btx Energy" zuletzt als erstes oberfränkisches Unternehmen als sogenannter Unterstützer im "Team Energiewende Bayern" aufgenommen. Teil dieser Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums sind Kommunen, Unternehmen und Verbände, die Vorreiterrollen in der Energiewende einnehmen.