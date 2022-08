Wasserstand am Bodensee fällt weiter und erreicht Novemberniveau

Der Wasserstand am Bodensee sinkt und sinkt: Am Freitagmorgen liegt der Pegel bei 3,10 Meter, gemessen in Konstanz – der Referenzwert für den gesamten Bodensee. Die Passagierschifffahrt könnte deswegen demnächst erste Probleme bekommen, denn nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) kann es eben ab einem Pegel von 3,10 Metern an manchen Landungsstegen Schwierigkeiten beim Einstieg geben.

Pegel unterhalb von 3,10 Metern: Kritisch für Schifffahrt

Die Schiffe liegen dann so niedrig, dass die Einstiegsrampen zwischen Steg und Schiff sehr steil und zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl kaum noch befahrbar sind. Fällt der Pegel etwas unter drei Meter, dann könnte der ein oder andere Steg aufgrund der Untiefe überhaupt nicht mehr angefahren werden. Das unterscheidet sich aber von Landestelle zu Landestelle. Ein Sprecher sagte: "Noch haben wir gut Puffer." Auch gebe es am bayerischen Ufer kaum Einschränkungen, sagte der Sprecher. Schiffe könnten bis zu einem Pegel von 2,70 Meter in den Lindauer Hafen einfahren.

Wasserstand erreicht Niveau vom November

Grund für das Niedrigwasser sind die fehlenden Niederschläge sowie eine bereits ungünstige Ausgangslage: Eigentlich erreicht der Bodensee im Februar/März seinen niedrigsten Wasserstand – da sind auch mal Pegel von 2,50 Meter möglich. Allerdings ist die Schneeschmelze im Frühjahr eher gering ausgefallen. Sie führt normalerweise zu Wasserhochständen im Mai/Juni. Doch auch da lagen die Pegel schon unter den langjährigen Mittelwerten. Derzeit ist schon das durchschnittliche Wasserniveau von Ende November erreicht.

Schiffe müssen aus dem Wasser

Auswirkungen zeigen sich bereits seit Wochen: Viele private Bootsbesitzer haben ihre Schiffe schon aus dem Wasser genommen, weil es in den Häfen zu flach wird und etwa die Schraube des Motors beschädigt werden könnte. Das hat bislang vor allem den westlich gelegenen Bodensee getroffen. Dort am Untersee ist das Wasser generell viel flacher als am Obersee im Ostbereich.

Algenteppiche bilden sich im Bodensee

Das Niedrigwasser wirkt sich außerdem auf Flora und Fauna am See aus – insbesondere in den flachen Uferzonen. Dort lagern sich Nährstoffe im Sediment ab, durch die Hitze der vergangenen Wochen hat sich das Wasser stark erwärmt. Gute Wachstumsbedingungen für Algen. Zwischen Langenargen und Eriskirch hat sich so ein großer grüner Algenteppich gebildet. Baden war dort nicht mehr möglich. Zeitweise hatten sich Badegäste und Anwohner über Gestank durch Verwesungsprozesse beschwert. Inzwischen hat der Geruch nachgelassen. Die ungefährlichen Grünalgen wachsen auch in Häfen, zum Beispiel in Lindau. Allerdings nicht so großflächig.

Zum Artikel: Wie der Klimawandel dem Bodensee zu schaffen macht

Schwimmen ist teils nicht mehr möglich

Anderorts wachsen die Unterwasserpflanzen stärker. Ihre Stängel recken sich vom Seegrund aus in Richtung Oberfläche und sind normalerweise meist unter der Wasseroberfläche. Beim Schwimmen im Wasser verheddern sie sich manchmal an Armen und Beinen, sind aber ein wichtiger Teil des Ökosystems. Zum Beispiel produzieren die Pflanzen Sauerstoff; dazwischen leben junge Fische. Aufgrund des niedrigen Wasserstands sind inzwischen ganze Inseln von Seegras zu beobachten. Schwimmen ist hier kaum noch möglich.

Bodensee-Vergissmeinnicht blüht plötzlich

In Lindau liegt derzeit zudem das komplette Schilf im Naturschutzgebiet "Reutiner Bucht" trocken. Hier legen Fische normalerweise Laich ab; die Schilfrohre sind Rückzugsgebiet für viele Flachwassertiere. Ein weiteres Kuriosum ist Isolde Miller vom Bund Naturschutz Lindau aufgefallen: blühende Bodensee-Vergissmeinnicht. Normalerweise blühen sie im April, und wenn es mild ist, schon mal im März. Dann verschwinden sie unter dem steigenden Wasserspiegel – eigentlich bis zum nächsten Frühjahr.

Derzeit scheinen die in Deutschland vom Aussterben bedrohten Vergissmeinnicht einen zweiten Frühling zu erleben. "Die Auswirkungen können wir noch nicht abschätzen", sagt Isolde Miller dazu. Klar ist für sie: Nicht nur das Wetter zurzeit, auch der Klimawandel an sich wird einiges verändern am Bodensee.