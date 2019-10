Wasserstadt ohne 50-Meter-Becken – Verbände fordern neues Bad

Weiße Netze hängen über den Schwimmbecken an der Decke des Haunstetter Hallenbads. Sie sollen verhindern, dass Badegästen beim Schwimmen Deckenteile auf den Kopf fallen. Das Bad ist – wie die meisten anderen Schwimmhallen in Augsburg – in die Jahre gekommen. Und es hat so wie die anderen Hallenbäder nur ein 25 Meter langes Becken. 50 Meter-Bahnen, wie sie die Wettkampfregeln für bayernweite, nationale und internationale Meisterschaften oder für die Qualifikation für Olympia vorsehen, gibt es in keinem der Augsburger Hallenbäder.

Vereine fordern Hallenbad mit 50-Meter-Becken in Augsburg

Bernd Zitzelsberger von der Arbeitsgemeinschaft "50-Meter-Hallenbad für Augsburg" will das zusammen mit 23 Vereinen und Verbänden wie Wasserwacht und DLRG ändern. Er fordert, eine neue Schwimmhalle mit einem wettkampftauglichen Becken zu bauen. Entstehen soll sie möglichst auf dem Gelände des seit Jahren geschlossenen Sportbads am Plärrer. Der zentral gelegene Standort sei am besten geeignet - gerade auch weil viele Schüler ein neues Bad hier zu Fuß erreichen könnten, meint Zitelsberger.

Sportreferent Wurm favorisiert Ausbau eines bestehenden Hallenbades

Handlungsbedarf sieht man auch bei der Stadt Augsburg. Sportreferent Dirk Wurm (SPD) bevorzugt aber eine andere Lösung. Wegen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten Augsburgs setzt er darauf, einen bestehenden Standort wettkampftauglich zu modernisieren und zu erweitern und in einem zweiten Schritt zu einem Familien- und Freizeitbad auszubauen. Die Vereine beklagen, während der Umbauphase würde in Augsburg ein weiteres Bad fehlen. Ihre Forderung nach einem Neubau prüft die Stadt nun.