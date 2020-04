Wassersport in Corona-Zeiten: Was ist erlaubt?

Viel Sonne am Osterwochenende, sogar vor Sonnenbrandgefahr wird schon gewarnt. Da zieht es viele ans Wasser. Aber manche sind unsicher, was man denn in Corona-Zeiten darf und was nicht.

Segeln und Rudern erlaubt – Motorbootfahren aber nicht

Mit dem Segel- oder Ruderboot eine Runde auf dem Staffelsee schippern, ein bisschen Windsurfen auf dem Chiemsee oder Angeln am Weiher in der Nähe – all das ist laut Bayerischem Innenministerium zulässig. Sportboote oder das eigene Schlauchboot mit Motor hinten dran dürfen aber nicht genutzt werden, da es sich dabei um keine "sportliche Betätigung" handelt.

Auch kein Bootsverleih

Außerdem ist es derzeit nicht möglich, sich ein Tret- oder Paddelboot bei einem privaten Bootsverleih auszuleihen. Diese sind vorerst bis einschließlich 19. April geschlossen. Das eigene Sportgerät dürfe aber auch jetzt vom Vereinsgelände geholt werden, ein Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände hingegen ist nicht gestattet, so das bayerische Innenministerium.

Und auch kein Surfen auf der Eisbachwelle

In München ist weiterhin auch das Surfen auf der Eisbachwelle verboten. Dort ist der Surfbereich vorrübergehend mit Bauzäunen gesichert. Außerdem wird die Welle von der Münchner Polizei überwacht.

Generell rät die Wasserwacht von Wassersportaktivitäten ab

Auch wenn also manche Sportart auf dem Wasser erlaubt ist, bittet die Wasserwacht um Zurückhaltung. "Bei sämtlichen Wassersportaktivitäten kommt es immer wieder zu Einsätzen. Aber unsere Rettungskräfte brauchen wir aktuell für die Einsätze in der Corona-Krise und nicht für unnötige Notrufe. Deshalb bleiben Sie bitte zu Hause und begeben Sie sich und andere nicht in Gefahr", sagt der Landesvorsitzende der Wasserwacht Bayern, Thomas Huber.

Aktuell auch keine Schifffahrten möglich

Eigentlich hätte die Saison am Ammersee und am Starnberger See laut Fahrplan am Ostersonntag beginnen sollen. Bis 19. April fährt dort kein Schiff. Das hat die bayerische Seenschifffahrt bekannt gegeben.