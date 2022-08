Wasserspielplatz Oberschönenfeld: "Britscheln" für alle

Gerade an heißen Tagen ist er besonders beliebt: Der Wasserspielplatz direkt hinter dem Volkskundemuseum Oberschönenfeld. Der Bezirk Schwaben hat hier eine völlig neue Spielfläche angelegt, nachdem der alte Platz in die Jahre gekommen war. Zentrales Element ist dabei die Schwarzach, ein flacher Bach, der sich direkt am Spielplatz vorbei schlängelt.

Steine vom Grünten fürs Ufer

Wie Peter Bäuerle, Planer vom Bezirk, erläutert, wurde das Ufer vorsichtig abgeflacht und mit schwarzen Steinen vom Berg Grünten aus dem Allgäu befestigt. Auf einer Strecke von rund 200 Metern ist der Bach damit zugänglich und kinderfreundlich gemacht worden. Das Wasser selbst ist gerade mal knöchelhoch und glasklar, am Boden flitzen Stichlinge hin und her. Über eine Archimedische Schraube können die Kinder Wasser hochpumpen und über einen Stahlbehälter und ein Wasserrad wieder in den Bachlauf zurückfließen lassen.

Naturführungen für den, der mehr erfahren will

Die Naturführer vom Naturpark Westliche Wälder bieten regelmäßige Führungen an, bei denen gekeschert wird, um zu erfahren, was denn alles an Bachbewohnern im Wasser kreucht und fleucht. Führerin Stefanie Rieger hat dazu ein Teesieb und einen feinen Pinsel parat. Sie streicht vorsichtig die Steine und den Kies unter Wasser ab und hat schnell eine Köcherfliegenlarve und einen Flohkrebs m Sieb. "Die Schwarzach hat noch einen naturnahen Verlauf, da ist noch ein unglaublich vielfältiges Leben drin", viele Führungsteilnehmer seien immer wieder überrascht davon, erzählt sie.

Wenn's heiß ist: Füße ins kühle Wasser

Weil auf der anderen Seite des Bachs hohe Eschen und Erlen stehen, ist das Ufer schattig, auch bei Hitze kann man es hier gut aushalten. Vor allem, wenn man die Füße im kühlen Nass hat. Erzieherin Claudia Kreiser vom Johanneskindergarten Königsbrunn kommt regelmäßig mit ihrer Gruppe hierher: "Wir kommen sehr gerne her, der Spielplatz ist ein Traum, gerade an heißen Tagen, es ist flach, es kann nichts passieren, aber es ist trotzdem ein natürlicher Bach, das ist für die Kinder was Besonderes." Die Jungen und Mädchen der Gruppe haben sichtlich Spaß, sie stapeln Steine aufeinander, errichten einen Damm aus Holzstücken und spielen mit Lehm aus dem Uferbereich.