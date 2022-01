Wasserschutzpolizei und Feuerwehr retten Biber aus Betonbecken

Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Biberberater ist es im Landkreis Bamberg gelungen, einen Biber aus einem Betonbecken zu retten. Das Jungtier hatte sich am Donnerstag in einem Vorfluter zum sogenannten Düker verirrt, einer Druckleitung, die den Deichselbach in Altendorf unter dem Kanal hindurchleitet.

Biber sitzt bei Altendorf in Betonbecken fest

Der Biber konnte sich nicht selbst befreien. Das Holzbrett, das in solchen Betonbecken als "Biberleiter" fungiert, war nicht mehr vorhanden. Deshalb rückten Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bamberg, der Freiwilligen Feuerwehr und der Biberberater des Landkreises Bamberg an. Die Rettungsversuche seien zunächst ohne Erfolg gewesen, berichtet der Leiter der Wasserschutzpolizei, Elmar Markert. Das rund 18 Kilo schwere Tier habe zunächst panisch auf den Rettungsversuch reagiert.