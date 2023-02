Wasserschutzgebiet im Raum Würzburg: Erweiterung rückt näher

Das Verfahren zur Neufestsetzung des Trinkwasserschutzgebietes "Zeller Quellen" kann zeitnah eröffnet werden. Das geht aus einer Antwort des Bayerischen Umweltministeriums an Kerstin Celina, Landtagsabgeordnete der Grünen, hervor. Es geht dabei um die Erweiterung der acht Quadratkilometer großen Fläche westlich von Würzburg. Diese soll auf bis zum 66 Quadratkilometer ausgeweitet werden und somit zum zweitgrößten Wasserschutzgebiet in Bayern werden. "Die Quellen liefern Wasser für 65.000 Menschen in unserer Region, und deswegen ist es so wichtig, das Trinkwasser hier vor Ort zu schützen", meint die Grünen-Landtagsabgeordnete.

Die Erweiterung ist nun "planreif"

Laut dem Ministerium liegen inzwischen die vollständigen Unterlagen vor. Diese wurden von der Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV) beim Landratsamt Würzburg eingereicht. Damit ist das Vorhaben nun "planreif". Also ist "das geplante Wasserschutzgebiet als vorgesehenes Wasserschutzgebiet zu sehen", heißt es vom Umweltministerium. So sollen im Juni oder Juli 2023 die Unterlagen im Landratsamt Würzburg sowie in den betroffenen Gemeinden ausgelegt werden. Im nächsten Schritt soll die Öffentlichkeit informiert werden. Auch die Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange sollen beteiligt werden. Die Ankündigung vom Umweltministerium bedeutet auch, dass von nun an bei allen Projekten und Bauvorhaben "der Schutz der betroffenen Trinkwasserversorgung vollumfänglich berücksichtigt werden muss".

Auswirkungen auf Vorhaben wie Gipsabbau

Das könnte gegebenfalls ein Problem für die DK1-Deponie in Helmstadt und den Gipsabbau der Firma Knauf bei Altertheim werden. Wie zuvor berichtet hatte etwa der BUND Naturschutz bedenken zum Gipsabbau in dem Gebiet geäußert, weil dabei das Grundwasser verunreinigt werden könnte. Eine Tochterfirma des TÜV hatte dann an 18 Stellen Bohrungen durchgeführt und Bohrkerne aus dem Boden entnommen, um ein hydrogeologisches Gutachten zu erstellen. Sobald dieses vorliegt, entscheidet das Bergamt Nordbayern über das geplante Bergwerk.

Kerstin Celina: "Ganz oder gar nicht"

Kerstin Celina meint jedenfalls: "Die DK1-Deponie in Helmstadt und der Gipsabbau bei Altertheim könnten potenziell gefährlich für die Trinkwasserversorgung von Würzburg werden. Deshalb müssen die Menschen und die regionalen Gremien mitreden dürfen und gehört werden, auch wenn für die Entscheidung das Bergamt zuständig ist." Denn Wasserschutz bedeute "ganz oder gar nicht". So müsse man alle Vorhaben in dem Gebiet bis ins letzte Detail sorgfältig auf potenzielle Gefahren für das Trinkwasser prüfen.