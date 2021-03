Wasserschaden in Geisenbrunn: Ursache war womöglich Rosenkrieg

In einem Einfamilienhaus im Gilchinger Ortsteil Geisenbrunn ist es vermutlich wegen eines Rosenkrieges zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Beschuldigt werden sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau.

Alle Wasserhähne aufgedreht - alle Etagen überschwemmt

Laut Polizei verständigte der 53-Jährige gestern Nachmittag die Polizei, weil in dem Haus in allen fünf Etagen die Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse verstopft waren. So wurden alle Etagen überschwemmt, im Keller stand das Wasser kniehoch.

Gemeinsames Haus ist jetzt stark beschädigt

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann und seine 45-jährige Ehefrau kurz vor der Scheidung stehen. Beide wohnen nach Polizeiangaben an anderen Orten, das ehemals gemeinsam bewohnte und nunmehr stark beschädigte Haus gehöre beiden. Weil keinerlei Aufbruchspuren festgestellt wurden, führt die Polizei beide Eheleute als Beschuldigte. Wer letztendlich die Wasserhähne aufgedreht haben dürfte, wird noch ermittelt.