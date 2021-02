Wasserschaden in Amberger Stadtarchiv

Für ein Archiv ist es das Schlimmste, was passieren kann: Wasser dringt ein und beschädigt wertvolle Dokumente. Jetzt hat ein solcher Wasserschaden das Amberger Stadtarchiv getroffen.

Wasser drang offenbar über eine Lüftungsanlage ein

Offenbar gelangte das Wasser in der Nacht auf Dienstag in eine Lüftungsanlage unter dem Dach des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert, so Stadtsprecherin Susanne Schwab, und von dort dann über Abflussrohre in die darunterliegenden Ebenen. Oberhalb des Betonquaders, der im Gebäudeinneren als eine Art "Haus im Haus" den eigentlichen Kern des Archivs bildet, soll das Wasser 30 Zentimeter hoch gestanden sein, auch im Erdgeschoss laut Polizei noch fünf Zentimeter hoch.

Wasserschaden für Archiv eine "Katastrophe"

Als Ursache wird aktuell vermutet, dass an der Lüftungsanlage unter dem Dach des denkmalgeschützten Archivgebäudes ein Rohr gebrochen ist, möglicherweise als Folge der Kälte der vergangenen Tage.

Das Wasser drang auch in die Beton des eigentlichen zweigeschossigen Archivs ein, in dem besonders empfindliche Dokumente aufbewahrt werden. Dadurch seien zahlreiche wertvolle Schriften und etwa 40 alte Ratsbücher in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Stadtsprecherin. Man hoffe nun, dass man sie noch retten kann." Auch die Feuchtigkeit an den Wänden sei für das Archiv eine "Katastrophe".

Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, die Stadtsprecherin geht aber von mehreren hunderttausend Euro aus. Die gröbsten Schäden wurden von der Feuerwehr beseitigt. Seit der Früh sind auch schon Trocknungsgeräte im Einsatz, um die Feuchtigkeit an den Wänden zu beseitigen.