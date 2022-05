Wasserrohrbuch: Schule in Deggendorfer Gymnasium fällt aus

Wasserrohbruch im Comenius-Gymnasium in Deggendorf: Rund 1.000 Quadratmeter im Alt- und Neubau sowie die Turnhalle standen unter Wasser, wie Oberbürgermeister Christian Moser auf BR-Anfrage berichtet.

Klassenzimmer unter Wasser

Die Hauptwasserleitung ins Gebäude sei gebrochen – vermutlich irgendwann am Freitag nach Schulbetrieb oder am Samstag. Seitdem lief das Wasser unaufhörlich in das Gebäudeinnere und breitete sich im Keller aus. "Im Mittel standen die Räume im Untergeschoss einen halben Meter unter Wasser, an tiefen Stellen auch bis zu zwei Meter", sagt Moser. Die Feuerwehr war seit den Morgenstunden mit Abpumpen des Wassers beschäftigt.

Am Montag fällt die Schule aus

"Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen super Job gemacht", sagt Landrat Bernd Sibler, der sich am Sonntag ein Bild von der Lage vor Ort gemacht hat. Das Wichtigste sei, eine sichere Stromversorgung wieder herzustellen. Dies werde aber am Montag definitiv nicht der Fall sein, wie er sagt.

Jetzt müssten erst einmal die Techniker ran. Am Montag soll sich dann entscheiden, ab wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Wohl Schaden in Millionenhöhe

Den Schaden schätzt Oberbürgermeister Moser auf mehrere Millionen Euro. "Das tut einem schon weh, das zu sehen. Ich hab hier vor 26 Jahren mein Abitur geschrieben", wie er sagt.

FOS/BOS-Abi findet statt

Das Abitur an der gegenüberliegenden FOS/BOS findet am Montag aber statt. Eigentlich hätte dieses in der Turnhalle des Comenius-Gymnasiums geschrieben werden sollen. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihr Abitur jetzt in den eigenen Räumlichkeiten schreiben, so Moser.