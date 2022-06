Wasserrohrbrüche in Nürnberg: Zwei Straßen gesperrt

In Nürnberg sind im Stadtteil Gostenhof am Montag zwei Straßen wegen beschädigter Wasserrohre gesperrt worden. Wie der Energieversorger N-Ergie mitteilt, kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei Rohrbrüchen in der Bärenschanzstraße und in der Sielstraße. Wegen austretendem Wasser und den notwendigen Reparaturen sind die beiden Straßen am Vormittag gesperrt worden.

Dauer der Reparatur unklar

Zehn Gebäude sind von den Schäden betroffen, das heißt sie sind derzeit von der Trinkwasserversorgung abgetrennt. Wann die Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung abgeschlossen sein werden, ist unklar. Außerdem muss noch geklärt werden, wie schwer die Fahrbahnen beschädigt wurden und wann die beiden Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden können, erklärt die N-Ergie.