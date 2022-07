Wasserrohrbruch in Bayreuth: Tausende Haushalte ohne Trinkwasser

Ein gebrochenes Wasserrohr hat am Dienstagabend in Bayreuth die Wasserversorgung in Tausenden Haushalten lahmgelegt. Einer Mitteilung der Bayreuther Stadtwerke zufolge war eine Hauptleitung in der Riedinger Straße im Industriegebiet gebrochen. Die beschädigte Stelle musste daraufhin vom Wassernetz genommen werden, was Folgen für einige Stadtteile im Norden und Westen hatte.

Trinkwasserversorgung vor Mitternacht wiederhergestellt

Stundenlang mussten zum Beispiel die Menschen in der Saas, in Dörnhof sowie Ober- und Unterpreuschwitz auf Trinkwasser verzichten. Den Mitarbeitern der Stadtwerke gelang es allerdings noch in der Nacht, die Versorgung wiederherzustellen. Um 23.14 Uhr meldeten die Stadtwerke, dass alle Netzbereiche und somit alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt seien. In der Mitteilung heißt es: "Die Stadtwerke danken allen Bayreutherinnen und Bayreuthern für das Verständnis und wünschen eine gute Nacht."