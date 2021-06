Wasserrohr bricht: Straße angehoben, Keller vollgelaufen

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Würzburg ereignete sich der Wasserrohrbruch am Montagnachmittag in der Winterhäuser Straße in Höhe der Walther-Grundschule. Passanten bemerkten einen Riss in der Fahrbahn aus dem Wasser schoss und verständigten die Integrierte Leitstelle.

Fahrbahn angehoben

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, kam den Rettungskräften bereits mehrere Meter vor der Einsatzstelle das Wasser entgegen. Die Fahrbahndecke war um mehrere Zentimeter angehoben und das Erdreich ausgespült. Zudem drang Wasser in angrenzende Gebäude ein. Die Feuerwehr pumpte die Keller aus. Die Wasserleitung wurde danach vom Netzbetrieber abgestellt.

Ursache für Rohrbruch wird ermittelt

Wie es zu dem Wasserrohrbruch kommen konnte, ist bisher unklar. Mitarbeiter der Mainfranken Netze haben mit der Ursachensuche und Reparatur der Leitung begonnen. Die Winterhäuser Straße ist im Bereich der Kreuzung Klosterstraße/Kirchhofstraße aktuell nicht für den Verkehr passierbar.

Viele Wasserrohrbrüche in Würzburg

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft war Würzburg 2017 die Stadt in Bayern mit den meisten Wasserrohrbrüchen. Mit einem Index von 178 führt die Domstadt die Liste der betroffenen Kommunen im Freistaat an, gefolgt von Miltenberg (143) und Aschaffenburg (142).