Wasserrettungsübung und Ärzte-Symposium am Bodensee

Einen Schwimmer mit einer Winde von einem Hubschrauber aus retten – das soll heute (08.07.) ab 18:30 Uhr in Lindau am Bodensee trainiert werden. Die Übung wird im Rahmen eines internationalen medizinischen Fachsymposiums mit dem Namen BANIS (Bodensee Anästhesie Notfall Intensiv Symposiums) durchgeführt.

Hubschrauber bei Wasserrettung mit Vorteilen

Mit Booten sei man zwar sehr schnell, aber mit einem Hubschrauber habe man viel bessere Sicht, um einen erschöpften Schwimmer im Wasser zu finden, heißt es von der Lindauer Wasserwacht. Ein Helikopter könne in sehr kurzer Zeit eine große Fläche absuchen und mit einer Winde eine Seglerin oder einen Schwimmer in Not aus dem Wasser retten. Das müsse aber regelmäßig gemeinsam trainiert werden.

Kein Rettungshubschrauber mit Winde

"Wasserrettung ist Teamleistung", sagt deshalb die Alpine Air Ambulance, die Hubschrauber für solche Rettungen einsetzt. Das Problem: Derzeit gibt es laut Prof. Volker Wenzel, einem der Gründer des Symposiums, keinen Rettungshubschrauber mit Winde am nördlichen Bodensee. Sein Wunsch deshalb: eine Winde, um die Wasserrettung aus der Luft auch im Norden des Bodensees zu optimieren.

Interessierte Zuschauer können sich den Hubschrauber Christoph Liechtenstein ab 17 Uhr auf der Schindlerwiese in Lindau anschauen. Die Rettungsübung startet um 18:30 Uhr. Im zweitägigen Fach-Symposium in der Lindauer Inselhalle geht es um Themen aus der Notfallmedizin und der Pflege.