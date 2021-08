Wasserrettung: So können Laien Leben retten

An Bayerns Seen und Flüssen gibt es jedes Jahr Unfälle, wenn Menschen ins Wasser fallen. Immer wieder kommen Menschen dabei ums Leben - auch die Retter, die sich mit ihrem Engagement oftmals selbst in Lebensgefahr begeben. Aber was tun, wenn jemand vor den eigenen Augen ins Wasser fällt, zu ertrinken droht? Wir haben eine Übung der Wasserwacht Ortsgruppe Hemau begleitet und uns zeigen lassen, wie auch Laien helfen können, ohne direkt das eigene Leben zu riskieren und was zu tun ist, wenn der Sprung ins Wasser die letzte Möglichkeit ist.

"Jeder kann etwas tun"

Wasserwacht Einsatzleiter Marco Kammermeier steht am Ufer des Waldbads in Hemau im Landkreis Regensburg. Hier trainiert die Wasserwacht regelmäßig für den Ernstfall - sie sind Profis. Aber auch Laien können helfen, sagt Kammermeier: "Eigentlich kann jeder was tun. Das fängt damit an, aufmerksam zu machen, den Notruf abzusetzen und je nachdem, was man sich selbst zumuten kann", sagt er.

Nicht sofort hinterherspringen

Fällt jemand ins Wasser, mag die erste Reaktion sein, direkt hinterherzuspringen. Davon rät Marco Kammermeier ab. "Sinnvoll ist natürlich erst mal, sich selber nicht in Gefahr zu bringen. Das ist das Allerwichtigste. Sonst habe ich am Schluss vielleicht zwei Leute, die ich retten muss", so der Einsatzleiter. Zunächst sollten Laien versuchen, die Person vom Ufer aus zu retten. Dafür ist jedes Hilfsmittel recht. "Ob es eine Leiter ist, ein großer Stock, eine Zaunlatte, was auch immer, einfach nutzen", so Kammermeier. Und es gilt die Faustregel, mehr Leute helfen besser als eine Person allein. Deswegen: Um Hilfe rufen und auf sich aufmerksam machen.

Strömungen sind lebensgefährlich

Schwieriger wird es, wenn Menschen in einen Fluss mit Strömung fallen. Flüsse wie die Donau mit einer starken Strömung und Strudeln sind besonders tückisch. Hier können die Menschen vom Ufer abtreiben, sie von Land aus zu erreichen wird unmöglich. Ein Sprung ins Wasser ist hier für die Retter besonders gefährlich: "Ich rate davon ab, dass die Leute hinterherspringen, denn sie unterschätzen einfach die Geschwindigkeit und die Kraft des Wassers", mahnt Marco Kammermeier. In so einem Fall gilt für Laien: Notruf absetzen und das Opfer nicht aus den Augen verlieren. Das bedeutet in vielen Fällen, am Ufer nebenherzulaufen. Wer trotzdem hinterherspringt, riskiert das eigene Leben.

Wenn der Sprung ins Wasser die letzte Option ist

Manchmal ist ein Sprung ins Wasser aber auch für Laien die letzte Option. Bei einem stehenden Gewässer ist das auch Laien zuzutrauen - sofern sie sichere Schwimmer und Schwimmerinnen sind. Die erste Handlung muss auch in so einem Fall immer sein: Notruf absetzen. Und wer nicht ohnehin schon im Badeoutfit unterwegs ist, für den oder die gilt: Schuhe und Klamotten ausziehen. Im Wasser wird Kleidung zum tödlichen Gewicht, zieht Opfer und Retter gleichermaßen nach unten. "Im Grunde genommen bleibt am Ende die Hose an und wenn drunter Unterwäsche ist, reicht das auch", so Einsatzleiter Marco Kammermeier.

Rettungsschwimmen für Laien

Rettungsschwimmer Benedikt Paulus von der Wasserwacht Ortsgruppe erklärt, worauf es bei einer Wasserrettung ankommt: "Nicht mit dem Kopf voraus reinspringen! Man weiß nie, wie tief das Wasser ist", so Paulus und zeigt, wie es geht: Beim Sprung zieht der Rettungsschwimmer die Beine mit den Händen vor der Brust an. Was wie eine Arschbombe aussieht, kann schlimmere Verletzungen beim Aufprall verhindern. Dann kann die Rettung beginnen.

Das Opfer beruhigen

Nächster Tipp vom Profi: Bevor es zum Kontakt mit dem Opfer kommt - beruhigen, soweit es geht. "Das gefährliche ist, wenn man jemanden nicht beruhigt, dass der so panisch ist, dass der alles, was irgendwie schwimmt, sofort in die Hände fasst und den nach unten drückt", so Paulus. Hat sich das Opfer beruhigt, von hinten mit beiden Händen unter die Arme greifen und rücklings zum Ufer schwimmen.

Wasserrettung - ein unkalkulierbares Risiko

In der Übung gehen solche Szenarien gut aus. Im echten Leben bedeuten solche Rettungen ein schlecht kalkulierbares Risiko für die Retterinnen und Retter der Wasserwacht: "Schiefgehen kann immer was", sagt Paulus, "wir reden ja von einem Gewässer, von dem man nicht weiß, wie tief es ist, wenn man reinspringt. Und man weiß nicht, wie sich der Patient letztendlich verhält. Das ist die eigentlich die größte Sorge."

Vorbereitung für den Ernstfall

Wer ein Leben retten will, setzt bei der Wasserrettung manchmal das eigene auf Spiel. Die bayerischen Wasserwachten bieten für alle Interessierten die sogenannte Rettungsschwimmausbildung an. Das ist wie die Erste Hilfe-Ausbildung eine Breitenausbildung. Abgeschlossen wird die Rettungsschwimmausbildung mit den Abzeichen Gold, Silber und Bronze.