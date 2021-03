Wasserqualität: Schliersee Schlusslicht bei den Alpenseen

Kühles, klares Wasser mit Bergblick: Die bayerischen Alpenseen sind ein beliebtes Ausflugsziel und seit der Corona-Pandemie besonders gefragt. Nicht zuletzt darum hat sie das Umweltbundesamt zum "Gewässertyp des Jahres 2021" gekürt. Ihr ökologischer Zustand ist bei allen gut, nur beim Schliersee nicht.

Zu hohe Phosphor-Konzentration

Im Schliersee ist die Phosphor-Konzentration zu hoch. Sie liegt bei etwa zehn Mikrogramm pro Liter. Gut wäre ein Wert von neun Mikrogramm pro Liter. So lautet die Bewertung "unbefriedigend", im Gegensatz zu den anderen Alpenseen, die das Prädikat "gut" oder "sehr gut" bekommen. Für den Schliersee vermutet das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim "Altlasten" als Grund. Die Behörde geht davon aus, dass die Phosphormenge im See noch von früheren Abwässern stammt.

Badequalität trotzdem "ausgezeichnet"

Tatsächlich hat sich der ökologische Zustand des Schliersees in den vergangenen Jahren aber stetig verbessert. In den 1990er Jahren lag der Jahresmittelwert der Phosphor-Konzentration fast doppelt so hoch wie jetzt. Der ökologische Zustand hat auch nichts mit der Badequalität des Schliersees zu tun. Die war laut Landratsamt Miesbach zuletzt immer "ausgezeichnet".

Seltene Pflanzen und Tiere in Alpensee

Fast alle 14 deutschen Alpenseen, darunter Chiemsee, Tegernsee, Starnberger See und Eibsee, sind laut Umweltbundesamt in gutem ökologischem Zustand. Die alpinen nährstoffarmen Zuflüsse, aber auch die flächendeckende Abwasserbehandlung durch Kläranlagen trügen zur hohen Wasserqualität dieser Seen bei. In Alpenseen fänden sich auch bis in große Tiefen Armleuchteralgen, außerdem der Edelkrebs und der Bergmolch, die in Deutschland zu den gefährdeten Arten zählen.

Auch Alpenseen vom Klimawandel bedroht

Mit dem Titel "Gewässertyp des Jahres" will das Umweltbundesamt dafür werben, sorgsamer mit den Gewässern umzugehen und den ökologischen Zustand der Alpenseen zu bewahren. Denn auch ihnen setzt die Klimaerwärmung zu: Da die steigenden Wassertemperaturen die Seen zusätzlich belasteten, müssten andere Gefahren minimiert werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt, den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen sowie die Befestigung von Ufern zu reduzieren. Und, wo möglich, verbaute Ufer zu renaturieren.