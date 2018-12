Wasserproben: Molke-Störfall gefährdet Fische im Regen nicht

Der Leitungsbruch in der Chamer Käserei Goldsteig, bei dem große Mengen Molke austraten, gefährdet den Fischbestand im Regen nicht. Das erklärte das Wasserwirtschaftsamt Regensburg nach der Auswertung von Proben.

Wasserwerte sind nicht bedenklich

Die jüngsten Proben ergaben laut Wasserwirtschaftsamt, dass die Belastung des Regen unter den entsprechenden Grenzwerten ist. Diese sagen aus, wie belastend eingeleitetes Abwasser für den Fluss ist, speziell für den Sauerstoffgehalt. Sinkt dieser zu weit, wird es für Fische gefährlich.

Tausende Liter Molke überforderten Chamer Kläranlage

Aus der Käserei waren am Dienstag wegen eines technischen Defekts 3.000 Liter Molke in die kommunale Kläranlage gelaufen und hatten diese überfordert. Deshalb floss statt sauber geklärtem Abwasser eine braune, stark sauerstoffzehrende Brühe in den Regen. Sie ist am Ufer auch zu riechen, verdünnt sich aber zunehmend. Die Bakterienstämme in der biologischen Reinigung der Chamer Kläranlage müssen sich nun erholen. Die mechanische Klärung des Abwassers funktioniert aber.