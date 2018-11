Wassernot: Feuerwehr Grafling versorgt Höfe mit Wasser

Fünf Wochen Regen nötig für volle Brunnen

Das Problem in Grafling und Umgebung: Einige Anwohner versorgen sich durch Eigenbrunnen. Weil die Ortschaften im Bayerischen Wald aber zu hoch liegen, muss immer tiefer gegraben werden, um an Wasser zu kommen.

Damit sich die Brunnen wieder füllen, müsste es fünf Wochen am Stück regnen – und das am besten noch, bevor der Frost kommt.

Bis zum großen Regen fährt die Feuerwehr weiterhin ehrenamtlich jede Woche stundenlang von Hof zu Hof in Grafling, pumpt Wasser in die Brunnen - und kommt langsam selbst an ihre Grenzen, sagt erster Kommandant Hans Knogl:

"Es wird schwieriger, je länger sich das jetzt zieht - schon seit August. Es wird halt immer schwieriger, dass man die Leute motiviert dazu. Hans Knogl, erster Kommandant der Feuerwehr Grafling

Auch der Bürgermeister Graflings, Willibald Zißlsberger (CSU), weiß, wie schwierig diese Situation für die Ehrenamtlichen ist und fordert Hilfe vom Freistaat Bayern, falls sich die Situation verschlechtert.