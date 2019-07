Wassermungenau: "Toter Winkel & die Perspektive des Lkw-Fahrers"

Insgesamt haben 24 Kinder mit ihren Eltern bei der rund einstündigen Aktion auf dem Feuerwehrplatz in Wassermungenau mitgemacht. Während die Eltern eine Runde gemeinsam mit einem Lkw-Fahrer durch den Ort fuhren, um die Herausforderungen des Fahrers in Aktion kennenzulernen, durften die Kindergartenkinder in einem Laster probesitzen.

Kinder sollen Perspektive des Fahrers kennenlernen

Mit Hilfe von roten Planen, die neben dem Lkw lagen, wurde der sogenannte tote Winkel sichtbar gemacht. Katja Moll, kaufmännische Leiterin einer Spedition, veranstaltet diese Aktion bereits zum vierten Mal. Mit der Aktion will Moll durch praktische Demonstrationen Eltern sowie Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren.

"Es geht nicht darum, dass die Kinder mathematisch lernen, wie groß der tote Winkel ist. Sie sollen die Perspektive des Lkw-Fahrers einnehmen." Veranstalterin Katja Moll

Die Aktion ist für die Kindergärten kostenfrei. Laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club haben in Bayern im vergangenen Jahr 77 Radlerinnen und Radler bei Unfällen mit Lkw ihr Leben verloren.