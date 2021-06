Wassermassen fluten Keller und Straßen in Schwaben

Im schwäbischen Landkreis Dillingen hat am späten Sonntagnachmittag Starkregen zu Überschwemmungen geführt. Nach Informationen der Polizei sind in den Gemeinden Wertingen und Buttenwiesen Keller voll Wasser gelaufen, mehrere Straßen seien unpassierbar.

Gegen 17 Uhr hatte länger andauernder Starkregen eingesetzt. Abschüssige Straßen verwandelten sich in Bäche. Sämtliche Feuerwehren der Umgebung sind im Einsatz. Unter anderem versuchen die Kräfte, die Wassermassen mit Sandsäcken von Gebäuden fernzuhalten.

Auch in Huisheim wurden Straßen und Keller geflutet

Am Samstag war wohl eine lokale Gewitterzelle, die sich über Huisheim im Landkreis Donau-Ries gebildet hatte. Gegen 18.30 Uhr begann es heftig zu regnen. Die Wassermassen versickerten nicht gleich in den Böden, sondern flossen bergab in den Ort am Rand des Rieskraters und sammelten sich im Bereich der Bühler Straße. Die Bühler Straße selbst und die umliegenden Straßen wurden überflutet, begleitet von größeren Mengen Schlamm.

Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden

In etwa 20 Haushalten wurden die Keller überflutet, vereinzelt drückte sich das Wasser durch den Kanal der Hausanschlüsse in die Gebäude. Etwa 200 Feuerwehrleute, Gemeindemitarbeiter, die Straßenmeistereien des Landkreises und des Straßenbauamtes waren daraufhin in der Gemeinde am Rand des Rieskraters beschäftigt. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Straßensperren wegen Überflutung

Weil sie überflutet und stark verschmutzt waren, mussten die Bühler Straße und im weiteren Verlauf die Kreisstraße DON 15 zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden, ebenso wie die Kreisstraße zwischen Ronheim und Katzenstein. Die Höhe des Schadens, der durch den Starkregen entstanden ist, lässt sich derzeit noch nicht schätzen.