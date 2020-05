Wassermangel bedroht das Leben in den Bächen

Die Niederschläge der letzten Tage waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Trockenheit und die Wärme früh im Jahr bedrohen das Leben in unseren Bächen. Rückzugsräume für bedrohte Arten wie die Bachmuschel sind in Gefahr, weil das Wasser immer weniger und immer wärmer wird. Das kann man an der Günz, einem der letzten Bachmuschelbestände in einem kleinen Bach im Unterallgäu, beobachten.

Eines der letzten Vorkommen der Bachmuschel in Gefahr?

Mit einem Wasserstrahl geben die Bachmuscheln ihre Eier ab. Sie siedeln sich in den Kiemen eines kleinen Fisches, der Elritze, an, wo sie zu winzigen Muscheln heranwachsen und dann herausfallen. Diesen Vorgang kann man selten beobachten. Denn die Günz ist eines der letzten Refugien der Bachmuschel und auch sie ist in Gefahr. Mit dem Niedrigwasser haben die Bachmuschel und viele Fische ein ernstes Problem, sagt der schwäbische Fischereifachberater Dr. Oliver Born.

Schutz vor Dürre und Hitze: Auch die Günz wurde renaturiert

Die Trockenheit der letzten Jahre lässt die Wasserpegel immer weiter sinken. Normalerweise müsste der Bach jetzt dreimal so viel Wasser führen. Doch es gibt Hoffnung: Um die Gewässer gegen Dürre und Hitze zu wappnen, werden sie vielerorts renaturiert, wie die Östliche Günz bei Lauben. Auf einer Fläche der Autobahndirektion Südbayern hat das Wasserwirtschaftsamt ein neues, vielseitiges Bachbett angelegt. Rund 15.000 Kubikmeter Erde wurden bewegt, das waren an die 1.200 LKW-Fuhren. Was jetzt noch fehlt, ist ausreichend Wasser.

Der Bach darf wieder frei fließen

Auch mit wenig Wasser darf die Günz bei Lauben auf gut 700 Metern Länge wieder frei fließen. Kurven, Steine, Wurzelstöcke: All das bietet Fischen, Krebsen oder Muscheln ein naturnahes Biotop – inklusive Schutz vor Trockenheit und Hitze. Das Besondere daran: Hier ist die Günz mit einem relativ schmalen Gewässerbett auf Niedrigstwasserphasen ausgerichtet worden. Und sollte sie mehr Wasser führen, kann sich die Günz entsprechend ausbreiten.

Kommt wieder ein trockener Sommer?

Das Ergebnis: Ein Rückzugsraum für gefährdete Arten – der gleichzeitig auch noch dem Hochwasserschutz dient. Der erwartete, wohl erneut trockene Sommer wird für das neue Bett der Östlichen Günz gleich ein erster Stresstest.