Wassermangel: Augsburg will Kanu-WM mit Betonschwellen retten

Wegen Niedrigwasser im Lech können die Kanuten den Augsburger Eiskanal aktuell nicht befahren, auch die Kanu-WM in Augsburg ist in Gefahr. Deswegen hat die Stadt tonnenschwere Betonschwellen in einem Nebenbach versenkt, um Wasser zurückzustauen.