Wasserleiche von Passau identifiziert

Ende Januar wurde im Landkreis Passau eine Wasserleiche gefunden. Jetzt ist laut Polizei ein 33-Jähriger Mann aus dem Landkreis identifiziert. Wie er zu Tode kam, sei jedoch noch unklar.

Der Mann war Ende Januar am Wasserkraftwerk Ingling (Lkr. Passau) aufgefunden worden. Daraufhin startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auffällige Tätowierung und Piercings

Der Mann hatte am linken Handgelenk Schnittverletzungen, er war mit einem Jogginganzug und einer Softshelljacke bekleidet. Auffällig war bei der Leiche eine Tätowierung mit Tribalmuster am linken Oberarm, sowie diverse Piercings an Augenbrauen und Ohren.