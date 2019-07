14.07.2019, 19:59 Uhr

Wasserleiche in Würzburg aus dem Main geborgen

In Würzburg wurde am späten Nachmittag eine männliche Leiche aus dem Main geborgen. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Bergung des Leichnams zog viele Schaulustige an