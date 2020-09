Wasserleiche aus der Naab identifiziert

Bei dem toten Mann, den am Freitag bei Pielenhofen ein Stand-up-Paddler in der Naab entdeckt hatte, handelt es sich laut Polizei um einen 58-jährigen Mann aus dem südöstlichen Landkreis Regensburg. Die genaue Todesursache sei jedoch noch unklar, hieß es.

Ist er der Gesuchte mit dem Kanu?

Zudem lasse sich noch nicht sagen, ob es sich um die Person handelt, nach der seit gut einer Woche im Bereich der Naab gesucht wird, so die Polizei. Ein Fischer hatte am Sonntag vor einer Woche bei Pielenhofen ein gekentertes Kanu gesehen, an dem sich angeblich jemand festgehalten hatte. Das Kanu wurde später gefunden, eine Person jedoch zunächst nicht. Es stellte sich heraus, dass das Kanu gestohlen worden war. Die Ermittlungen dauern an.