wasserlebt: BR startet Serie zu Augsburgs UNESCO-Bewerbung

Die Stadt Augsburg verfügt über 2.000 Jahre Wassergeschichte, in der Stadt ist das Element an jeder Ecke präsent: Idyllische Lechkanäle durchziehen die Altstadt, historische Wassertürme ragen in den Himmel. Das alles könnte bald offiziell zu den „herausragenden Zeugnisse der Menschheitsgeschichte“ zählen, denn genau das sind die UNESCO-Welterbestätten per Definition – und Augsburg hat sich mit seinem einzigartigen Wassermanagement um den Titel beworben.

Acht Jahrhunderte Wassersystem – acht Jahre Bewerbung

Genau datieren lässt sich das Augsburger Wassersystem auf das Jahr 1276 – damals wird es nämlich erstmals im Stadtrecht erwähnt. Tatsächlich nutzten aber schon die Römer im Jahr 15 v. Chr. Lech und Wertach und die Stadtbevölkerung leitete wohl schon im 11. Jahrhundert Wasser aus den beiden Strömen. All diese Episoden der Augsburger Wassergeschichte sind – verteilt auf 22 Stationen - Teil der Bewerbung um den UNESCO-Titel, den die Stadt seit acht Jahren vorbereitet.

Das UNESCO-Komitee entscheidet

Vor acht Jahren begann der Bewerbungsprozess mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung, ein Bewerbungsbüro entstand und die Kultusministerkonferenz setzte sich für Augsburg ein. Die finale Entscheidung fällt jetzt Anfang Juli. Vom 30. Juni bis zum 10. Juli tagt das UNESCO-Welterbe-Komitee und stimmt darüber ab, ob Augsburgs Wasser in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen wird oder nicht.

„Das letzte Wort hat das Welterbe-Komitee, das sind 21 Mitglieder aus 21 Staaten (…). Wenn der Präsident die Stimmen gezählt hat und mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegeben ist, dann kann die Einschreibung erfolgen und das geschieht mit einem Hammerschlag und dem Ausruf ‚adopted‘ – eingeschrieben.“ Maria Böhmer, Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission.

Gefällt wird diese Entscheidung im 3.000 Kilometer entfernten Aserbaidschan. Doch was bedeutet das Welterbe eigentlich für Augsburg?

Geschichte und Geschichten des Augsburger Wassers

Um das herauszufinden, geht der BR dem Augsburger Wasser mit einer fünfteiligen Serie wortwörtlich auf den Grund: Welche Geschichten, welche städtischen Mythen und historischen Fakten stecken hinter dem Augsburger Wasser? Was wollten die Augsburger schon immer wissen über „ihr“ Wasser? Was gibt es alles rund ums Wasser zu entdecken, und zu erleben?

5 Tage, 5 Stories – #wasserlebt

Reporterin Anna Klein ist in Augsburg zu Hause, kennt (fast) jede Badestelle in der Stadt und wenn es nach ihr ginge, wäre das mit dem Weltkulturerbe längst in trockenen Tüchern. Weil das allerdings die UNESCO-Experten Ende der Woche entscheiden, hat sie sich in der Zwischenzeit in Augsburg fünf Tage lang auf die Spur des Wassers begeben – dorthin, wo das „Wasser lebt“. Und, so viel Spoiler darf sein: Am Ende entstanden nicht nur eine Menge Erkenntnisse, sondern auch ziemlich viel Action.

„Ich habe definitiv ‚was erlebt‘ mit dem Augsburger Wasser, deshalb hätte die Stadt den UNESCO-Titel meiner Meinung nach wirklich verdient.“ Reporterin Anna Klein.

Vom (klatschnassen Einsatz) auf der Kanustrecke, hinunter in Europas ältestes Wasserwerk: Mit der Serie #wasserlebt können Sie dem historischen Wassermanagement Augsburgs auf den Grund gehen.

Kamera: Julia Pösl

Schnitt: Johannes Hofelich