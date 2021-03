Wasserkraftwerke fischen mehr Müll aus dem Inn

Über 13.000 Tonnen Rechengut wurden vergangenes Jahr bei den Verbund-Kraftwerken am Inn aus dem Wasser geborgen. 37 Prozent mehr als in den letzten Jahren im Durchschnitt. Vor jeder Turbine in den Wasserkraftwerken, z.B. in Wasserburg oder Nußdorf befindet sich ein Rechen, bei dem nicht nur Treibholz, sondern auch Müll und Gefahrenstoffe abgefangen werden.

Flaschen, Plastik, Ölkanister oder Surfbretter, da sei alles dabei, so ein Sprecher. Auch Autoreifen, Kühlschränke oder Gasflaschen werden an der Kraftwerksmauer angeschwemmt. Leider werden Gewässer wie der Inn immer wieder als Entsorgungsmöglichkeit genutzt.

Auch gefährliche Kanister werden entsorgt

Problematisch sei das besonders bei Problem- oder Gefahrenstoffen. Oft werde ein Kanister, aus dem Wasser gefischt, wo man nicht genau wisse, welche Flüssigkeit oder gar Säure darin entsorgt wurde. Das verschmutze nicht nur das Gewässer, sondern stelle auch eine Gefahr für die Kollegen dar, die den Müll herausholen.

Dass 2020 im Schnitt mehr Material aus dem Inn geborgen wurde, liege vor allem daran, dass es in der zweiten Jahreshälfte vermehrt kleinere Hochwasser-Ereignisse gab. So werde auch der Unrat vom Ufer oder aus den Böschungen in den Fluss gespült.