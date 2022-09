Wasserkocher stürzt bei Spiel mit Katze ab: Kind in Lebensgefahr

In Eggloffstein im Landkreis Forchheim hat ein sechs Jahre altes Mädchen am Sonntag beim Spielen mit der Katze einen Wasserkocher vom Fensterbrett heruntergerissen. Dabei verletzte sich das Kind lebensgefährlich.

Mädchen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Kind beim Spielen eine Schlaufe des Kabels erwischt. Das heiße Wasser verbrannte die Sechsjährige am Rücken und Oberschenkel. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Erfurt geflogen. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand der Sechsjährigen sind nicht bekannt.

