Wasserknappheit in Bad Königshofen: Jetzt ist Sparen angesagt

Der Klimawandel – ein akutes und weltweit zu spürendes Problem. In Bayern trifft es besonders die Stadt Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Seit 2019 – das dritte Mal in Folge – ist Bad Königshofen die niederschlagsärmste Stadt in ganz Bayern. Und das hat Folgen: Durch den fehlenden Regen vertrocknet die Landschaft, erklärt Jürgen Heusinger vom Wasserzweckverband Bad Königshofen. Nur 256 Liter pro Quadratmeter habe es seit Anfang des Jahres geregnet – und das in ganz Grabfeld. Infolge der Trockenheit können landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht so wachsen, wie gewohnt. Die Zuckerrübe zum Beispiel werde nur so groß wie ein Tennisball. Auch seien vielfach tiefe Risse in den Böden zu finden.

Zur BR-Umfrage: "Viele Landkreise beklagen Wasserknappheit"

Behördliche Anordnung zum Wassersparen

Wegen des großen Wassermangels hat der Wasserzweckverband Bad Könighofen eine behördliche Anordnung zum Wassersparen verhängt. Wer dagegen verstößt – zum Beispiel durch Befüllen eines Pools – muss mit einem Bußgeld von etwa 600 Euro rechnen. Kontrolliert werden Verstöße durch Heusinger und seine Kollegen – unter anderem durch Kontrollfahrten. Dank der heutigen technischen Ausstattung könne man genau nachvollziehen, wo größere Mengen Wasser abgezwackt werden. Auch Bürgerinnen und Bürger würden anrufen und Verstöße melden. Diese würden dann an das Landratsamt gemeldet.

Einheimische in Bad Königshofen finden Anordnung sinnvoll

Bei einer Befragung einzelner Bürgerinnen und Bürger in Bad Königshofen stellte sich heraus, dass die meisten für eine solche Anordnung und Einführung eines Bußgelds sind. Die Mehrheit ist sich einig: Trockenheit und damit auch Wassersparen betrifft alle. Doch noch sind laut Heusinger nicht alle Bürgerinnen und Bürger in Bad Königshofen über die neuen Anordnungen informiert. Er appelliert an alle: "Wasser sparen, wo es nur geht."

Weitere Möglichkeiten zum Wassersparen

Laut Jürgen Heusinger braucht es auch weitere Maßnahmen. Seiner Meinung nach müssten zum Beispiel alle Toilettenspülungen mit Regenwasser statt Trinkwasser betrieben werden. Das wiederum sollte vom Staat gefördert werden. Heusinger fordert daher finanzielle Unterstützung von Bund und Land.