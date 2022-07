Wasserknappheit: Augsburg kämpft um die Kanu-WM

"Wir können kein Wasser herbei zaubern, das nicht da ist", sagt Theodoros Reumschüssel vom Energie-Konzern Uniper, der das Wasserkraftwerk am Forggensee betreibt und damit die Pegelstände im Lech reguliert. Aus dem Lech speist sich wiederum der Eiskanal - und für den bedeutet die Aussage einen herben Dämpfer, was die unmittelbar bevorstehende Kanu-WM betrifft.

Kanu fahren bei Wassermangel

Am Dienstag sollen im Eiskanal die Wettkämpfe beginnen, doch wirklich gesichert ist das nicht: Vergangene Woche mussten die Athletinnen und Athleten das Training bereits für zwei Tage aussetzen - wegen des Wassermangels. Sie und das WM-Organisationsteam kämpfen mit dem historischen Niedrigwasser am Lech, einer Folge des Klimawandels.

Auch zu wenig Wasser im Forggensee

Flussaufwärts des Lechs befindet sich der Forggensee, der als größter Stausee in Deutschland gilt. Theoretisch ließe sich von dort mehr Wasser in Richtung des Lechs ablassen, allerdings ist der Wasserstand Forggensee laut dem Betreiber des dortigen Wasserkraftwerks Uniper "an der unteren Grenze seines Füllstands". Zudem sprächen wirtschaftliche Interessen der Anreiner, wie etwa der Schifffahrt der "Weißen Flotte", gegen eine weitere Entnahme. Der Spielraum sei äußerst gering, so Theodorus Reumschüssel von Uniper.

Bund Naturschutz: Zunehmende Trockenzeiten im Sommer

Ökologisch wäre eine weitere Entnahme durchaus möglich, sagt dagegen der Bund Naturschutz in Schwaben. Der Speichersee, der im Winter regelmäßig abgelassen wird, sei aus Sicht des Naturschutzes sowieso ein "totes Gewässer". BN-Regionalreferent Thomas Frey schaut eher sorgenvoll auf die kommenden Jahre: "Eine schwierige Situation in Zeiten des Klimawandels und das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer schwieriger werden mit den zunehmenden Trockenzeiten im Sommer."

Augsburg kämpft um die WM

Vergangene Woche hatte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber erklärt, dass man zwar um das Großereignis der Kanu-WM kämpfe, die Ökologie aber an oberster Stelle stehe. Die Weltmeisterschaft wird am Dienstagabend mit einer großen Eröffnungsfeier beginnen und von einem umfangreichen Kulturprogramm in der gesamten Stadt begleitet. Ob die sportlichen Wettkämpfe von Mittwoch bis Sonntag wie geplant stattfinden können, wird voraussichtlich von Tag zu Tag entschieden werden.