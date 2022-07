Wasserknappheit: 26 km lange Leitung durchs Maintal in Betrieb

26 Kilometer Leitung von Schweinfurt aus

Start der Leitung ist am Wasserwerk in den Wehranlagen in Schweinfurt. Blaue Wasserleitungsrohre wurden zu einem Strang verschweißt und in einer Tiefe zwischen eineinhalb und vier Metern unter der Erde verlegt. Bis nach Wohnau im Landkreis Haßberge unterhalb des Zabelsteins am nordwestlichen Rand des Steigerwalds führen die Rohre.

Laut den Stadtwerken hat die Belieferung über die neue Leitung an die Rhön-Maintal-Gruppe bereits im Juli letzten Jahres begonnen. Das Stadtwerk Haßfurt und die Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe erhielten Anfang Dezember 2021 das erste Wasser über die neue Verbundleitung.

Wasser für mehr als 220.000 Menschen

Die Stadtwerke Schweinfurt, die Rhön-Maintal-Gruppe, die Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe und das Stadtwerk Haßfurt versorgen laut den Stadtwerken Schweinfurt zusammen mehr als 220.000 Menschen mit Trinkwasser.