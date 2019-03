Priener Schülerin kämpft mit Protest-Song gegen Klimawandel

Los, ihr Politiker, macht was für unsere Zukunft, tut was gegen Klimaerwärmung, vermeidet Plastik, rettet unseren Planeten: So etwa lautet bei den #FridaysForFuture-Demos die Botschaft der Schülerinnen und Schüler. Unter ihnen ist auch Milena aus Prien: Die 16-Jährige ist seit den ersten Demos dabei und weil sie noch mehr machen will, hat sie nun einen Protestsong geschrieben.

Protest-Song aus Wasserburg für Münchner Demo

Milena wirkt ziemlich abgeklärt und ruhig mit ihren 16 Jahren, obwohl sie jetzt in Wasserburg zum ersten Mal im Tonstudio ist und bislang nur mit ihrem Vater am Küchentisch gesungen hat. Dort entstand auch die Idee, einen Protestsong zu schreiben - für die Schülerdemos jeden Freitag.

"Ich glaube, dass in letzter Zeit sehr wenig getan wird für den Klimaschutz. Und die Klimaziele von Paris werden wir ja wohl weit verfehlen. Ich glaube, wenn man das nicht schnell ändert, dann wird das mit das größte Problem der Zukunft sein, und ich glaube, dass uns das mehr angeht als viele von denen, die das jetzt ändern sollten. Und ich denke, dass das wichtig ist, dafür auf die Straße zu gehen und zu kämpfen." Milena

Aber Milena wirkt weder wie eine Kämpferin, noch wie eine, die gern auf der Bühne steht. Ein wohlerzogener Teenager, eher zurückhaltend. Manchmal macht sie Musik mit ihrem Vater. Alex Hoffmann, sonst Unternehmensberater und Kommunikationstrainer, nimmt dann die Gitarre und komponiert.

Verweise für Teilnahme an Klima-Demo

Jeden Freitag bekommt Milena einen Verweis dafür, dass sie bei FridaysForFuture mit auf der Straße demonstriert statt im Unterricht zu sitzen. "Ich glaube, es müssten sechs Verweise sein inzwischen, aber es sind erst zwei angekommen" sagt sie.

"Ich bin schon stolz auf die Verweise." Milena

Beim Einkaufen achtet sie darauf, Plastik zu vermeiden. Beim Reisen fährt sie lieber mit dem Zug als mit dem Auto.

Zitate Greta Thunbergs für #FridayForFuture-Song

Für ihren Klima-Protestsong hat Milena Zitate aus der Rede von Greta Thunberg benutzt, die sie bei der Klimaschutzkonferenz im Dezember gehalten hat. Darin kommen Sätze vor wie: Sie können die Krise nicht lösen, indem sie uns Lügen erzählen, aber es wird eine Veränderung geben, ob ihr es wollt oder nicht.

Milena will den Song öffentlich singen. Für ihre und unsere Zukunft - damit sich was ändert.