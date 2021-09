Wasserbüffel im Wald: Ungewöhnliches Naturschutzprojekt

Eigentlich ist es nicht erlaubt, Waldflächen als Weide zu benutzen. Doch die Wasserbüffel wurden mit einer Ausnahmegenehmigung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in das fünf Hektar große Waldstück bei Oberndorf getrieben.

Ziel: Rettet den Frauenschuh!

Die Wasserbüffel haben eine einfache Aufgabe, sie sollen fressen. Dadurch sollen sie Büsche und Gestrüpp zurückdrängen. Über die Jahre soll so ein lichter Wald entstehen, der am Boden Platz und Licht bietet für selten gewordene Orchideen-Arten wie den Frauenschuh. Der wächst in dem Wald nämlich noch, steht unter strengem Naturschutz und ist eine europaweit gefährdete Art.

Rund 10.000 Euro an Kosten

Die Waldfläche gehört dem Zweckverband Wasserversorgung fränkischer Wirtschaftsraum. Das Projekt betreuen der Landschaftspflegeverband Donau-Ries und der Verein Lebensraum Lechtal. Unterm Strich kostet das Projekt über vier Jahre insgesamt 10.000 Euro. Das sind vor allem Fördergelder für den Landwirt, der seine Wasserbüffel in das Gebiet treibt. Im Vergleich zu vielen anderen Naturschutzmaßnahmen, die Landwirte durchführen können, gibt es für die Waldweide kein Förderprogramm. Die Beteiligten mussten erst gemeinsam ausloten, wie sie das Geld für das Projekt zusammenbringen. Dabei kommt die Beweidung günstig: Würde man die Fläche mit Maschinen und Menschenhand freihalten, würde das ein Vielfaches der Projektkosten bedeuten.

Waldbeweidung nötig wegen Eindeichung und Wasserkraftnutzung des Lechs

Sollten die Büffel den im Frühsommer gelb blühenden Frauenschuh übrigens mitfressen, wäre das nicht schlimm. Die Tiere kommen extra erst jetzt im September in den Wald, weil die Samen der Orchidee dann reif sind. Fressen die Tiere den Frauenschuh, würden sie die Samen wieder ausscheiden und so sogar zur Verbreitung beitragen. Wasserbüffel gelten als genügsame Rinder, die mit feuchten Flächen genauso zurechtkommen wie mit mageren Wiesen.

Dass die Waldbeweidung überhaupt nötig ist, liegt an der Eindeichung und der Wasserkraftnutzung des nahegelegen Lechs. Als der Fluss noch frei fließen konnte, schaffte er durch Hochwässer immer wieder neue Kiesbänke, die sich langsam zu Orchideenstandorten entwickeln konnten, bevor sie weiter zu Wald wuchsen. Da es diese natürliche Dynamik heute nicht mehr gibt und keine neuen Kiesbänke am Lech entstehen, versuchen die Naturschützer durch das Beweidungsprojekt die bei Oberndorf noch bestehende Frauenschuh-Population zu schützen. Davon profitieren dann auch andere Arten, die auf nährstoffarme Standorte spezialisiert sind, wie das Heideröschen, die Weiße Segge oder die Echte Steinsame.