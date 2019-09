Wasserwachten aus Ostbayern proben im Raum Bogen den Ernstfall

Im Raum Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) findet derzeit eine große Einsatzübung der Wasserwachten aus Niederbayern und der Oberpfalz statt. Rund 200 Einsatzkräfte beteiligen sich an der Übung, bei der verschiedene Einsatzszenarien geprobt werden.

Personenrettung aus Frachtschiff

Unter anderem wird dabei ein Fahrzeug in einem Weiher versenkt. Die Einsatzkräfte müssen dann darin befindliche Personen retten und an Land bringen. Ein weiteres Szenario: ein Arbeitsunfall auf einem Frachtschiff. Auch hier müssen so schnell wie möglich verletzte Personen an Bord gefunden und an Land gebracht werden. Die Sicherheit der Einsatzkräfte steht bei Einsätzen an erster Stelle. Wie das gewährleistet werden kann, das soll anhand der Übung trainiert werden.

Insgesamt gibt es drei Einsatzszenarien. Die Wasserwachtler werden in drei Einsatzzüge aufgeteilt - jeder davon ist etwa 30 Mann stark.

Wasserwachtler verletzt sich bei Übung

Bei einer Übung wurde ein Teilnehmer leicht verletzt. Er konnte vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus. Die Einsatzübung begann bereits am Freitag und dauert bis Samstagabend. Um sie so echt wie möglich zu gestalten, sind die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs.