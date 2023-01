Wasser oder Strom? - Eine Gemeinde zwischen den Stühlen

Eine Wiese am Rande der Gemeinde Brennberg im Landkreis Regensburg. Ziemlich in der Mitte ragt ein kleines Edelstahlrohr gut 40 Zentimeter hoch aus dem Boden. Das Rohr markiert einen von zwei Brunnen, die die Gemeinde hier gebohrt hat, um die Wasserversorgung für die Zukunft sicherzustellen.

"20.000 Kubikmeter Trinkwasser jährlich würden wir mit den zwei Brunnen fördern und damit eine dezentrale Wasserversorgung sicherstellen. Ortsnah, was aktuell ja von der Politik so gewollt ist", sagt Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (Freie Wähler) und klopft auf das Ende Rohres, das 100 Meter in die Tiefe führt. Es klingt hohl. Denn Wasser läuft hier keines aus dem Boden.

Trinkwasserversorgung ist Daseinsvorsorge

Auf der Wiese unterhalb des Brunnens könnte in Zukunft die Stromtrasse Südostlink verlaufen, die Strom vom windreichen Norddeutschland nach Bayern bringen soll. Die Bundesnetzagentur hat daher eine Veränderungssperre über den Gemeindegrund verhängt. Damit kann weder die Fläche als Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden, noch können die zwei fertigen Brunnen an das nahegelegene Pumpenhaus angeschlossen werden. Und das, obwohl die Planungen für die neuen Brunnen länger dauern als bekannt ist, wo die Trasse verlaufen soll.

"Von Anfang an haben wir auf Erörterungsterminen gesagt, dass wir hier ein neues Wasserschutzgebiet erschließen wollen", so Bürgermeisterin Sauerer. Seit mehr als 60 Jahren kommt das Wasser der Gemeinde aus dieser Gegend. Ebenso lang steht in unmittelbarer Nähe das Pumpenhaus.