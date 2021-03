Wasser marsch in Corona-Zeit: Übungen bei der Feuerwehr

Jeder, jede trägt FFP2-Maske, kleine Gruppen mit zwei bis drei Personen und immer wieder desinfizieren. So sehen jetzt die Übungen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Murnau am Staffelsee aus. Vor Corona fand Ausbildung und Übung in Mannschaftsstärke statt, jetzt in Corona-Zeit geht es nur noch separat. Bei rund 80 aktiven Feuerwehrlern in Murnau dauert das.

Feuerwehrarbeit ist Handarbeit

In mehreren Modulen wird geschult. Während das eine Grüppchen Türen und Fenster öffnet, üben die Maschinisten an ihren Fahrzeugen und wieder andere spielen Einsatzszenarien und Abläufe verbal durch.

Herbert Maurus ist einer der Ausbildungsleiter und gleichzeitig Brandinspektor im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Übungen unter Corona-Bedingungen sind eine Herausforderung, sagt er. Trotzdem gibt es keine Alternative. Feuerwehrarbeit sei Handarbeit und Online-Coaching bringe da wenig, Geräte müsse man in der Hand halten und selbst ausprobieren.